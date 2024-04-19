Глава района избил главу поселения из-за водонапорной башни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Знаменского района Омской области Сергей Максимов избил главу Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева, за что был оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщают «Коммерческие вести». Конфликт разгорелся из-за водонапорной башни: на встрече с жителями деревни оба представителя власти перекладывали ответственность за ее ремонт друг на друга. Теперь Максимову на год запрещено занимать руководящие должности.

Правительство Омской области тормозило ход следствия. <...> Каждое заседание судья предлагала нам примириться. Но Максимов ни разу этого мне не предложил, — рассказал 63-летний пострадавший.

После стычки, в которой он получил удары по голове, его доставили в больницу с высоким артериальным давлением. Главу поселения также возмутило, что во время следствия Максимов летал с делегацией в Белоруссию. От участия в московском форуме его отстранили.

Мы посчитали это неправильным с моральной точки зрения: человек сидит на скамье подсудимых, но собирается на форум или за границу, — объяснил Андреев.

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