Глава района Челябинской области умер от коронавирусной пневмонии

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Александр Неклюдов, возглавлявший Пластовский район Челябинской области, скончался 18 сентября от коронавирусной пневмонии. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службе губернатора региона.

Отмечается, что врачи клинической больницы № 3на протяжении двух недель боролись за жизнь Неклюдова. Политик долгие годы возглавлял Пластовский район и, как сообщили в пресс-службе губернатора, стал во многом символом южноуральского самоуправления. Неклюдов скончался в возрасте 67 лет. Коронавирусная пневмония большую часть его лёгких.

Губернатор Алексей Теслер обратился к родственникам покойного. О выразил свои соболезнования относительно случившегося, отметил высокие профессиональные и личные качества Неклюдова, авторитет и уважение, которыми он пользовался у жителей Южного Урала и возглавляемого района.

Скончавшийся политик возглавил Пластовский муниципальный район в 2005 году. Он десять раз избирался главой Пласта и района, каждый раз - абсолютным большинством голосов. Кроме того, был избран депутатом законодательного собрания Челябинской области (1997-2000 годы). В 2017 году Неклюдов возглавил Совет глав области, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, 6 сентября стало известно, что на 82-м году жизни скончался член Общественной палаты РФ, бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор.