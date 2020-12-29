Глава Псковской области вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4b926244-49c2-11eb-8a58-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ведерников Фото: m.v_007/instagram.com

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что выздоровел после заражения COVID-19 на домашнем лечении.

При этом глава региона рассказал, что болезнь не прошла без последствий.

Но они сохраняются у всех в течение нескольких недель. На рабочем процессе это никак не скажется, — отметил он на своей странице в Instagram.

О заражении Ведерникова стало известно 18 числа. Сам глава области говорил, что чувствует себя удовлетворительно, но двусторонняя пневмония и высокая температура «дают о себе знать». Политик подчёркивал, что продолжает работать, но делает это дистанционно. Впоследствии он сказал, что проходит лечение на территории Москвы. По словам Ведерникова, заражение коронавирусом — очень неприятный недуг.

Как писал NEWS.ru, заразившийся коронавирусом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по настоянию врачей будет госпитализирован в местную больницу. На прошлой неделе у него выявили коронавирусную инфекцию и пневмонию. Диагноз COVID-19 также подтвердился у его жены.