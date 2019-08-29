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Режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке, введённый из-за ливней, не помешает проведению Восточного экономического форума в столице региона, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. ВЭФ запланирован на сентябрь текущего года.

Чиновник добавил, что ЧС не повлияет и на организацию мероприятий, посвящённых Дню знаний, передаёт телеканал « Россия-1 ».

Разгул стихии во Владивостоке нарушил работу общественного транспорта. Дожди повысили подъём воды из-за чего на дороги нанесло с дорог и откосов щебень. После сильных ливней пришлось произвести сброс воды из водохранилищ, что привело к выходу реки Богатая из берегов.

Ранее News.ru сообщал, что мэр Владивостока Олег Гуменюк назвал предварительную сумму ущерба, который понесла столица Приморья из-за обрушившихся на неё ливней и гроз. По его мнению, приблизительный ущерб городской инфраструктуре составляет сто миллионов рублей.