Глава Приморья поручил проверить данные о потерях морской пехоты в зоне СВО Глава Приморья Кожемяко допустил, что данные о потерях морской пехоты могут быть вбросом Киева

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Глава Приморья Олег Кожемяко поручил проверить появившиеся в соцсетях данные относительно потерь 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в зоне проведения специальной военной операции. Обращение уже направлено компетентным органам и в военную прокуратуру, отмечается в Telegram-канале правительства Приморского края. Губернатор не исключил, что обнародованные сведениях о потерях могут быть вбросом со стороны Киева.

Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб, — говорится в сообщении.

В Сети появилось обращение к Кожемяко от лица служащих 155-й бригады ТОФ. В нем говорилось, что в ходе боев в районе Павловки (ДНР) морпехи несут большие потери. Авторы послания попросили руководство края обратиться в Министерство обороны, чтобы разобраться в ситуации.

В марте 155-я отдельная бригада указом президента РФ Владимира Путина получила звание гвардейской «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Ранее попавший в плен военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян заявил, что Киев скрывает информацию о погибших, чтобы не выплачивать обещанные компенсации. По его словам, по закону семья военного должна в случае гибели получить 15 миллионов гривен.