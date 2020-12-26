Глава правительства Крыма заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dc2df996-4795-11eb-a272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что заразился коронавирусом. На период болезни он решил взять отпуск и лечиться дома.

Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск, — написал он в Facebook.

Гоцанюк уточнил, что продолжает работать дистанционно и находится на связи с главой региона Сергеем Аксёновым. 54-летний мужчина порекомендовал всем не пренебрегать мерами безопасности, беречь себя и своих близких.

Как писал NEWS.ru, у главы Ульяновской области Сергея Морозова выявили коронавирусную инфекцию. Диагноз COVID-19 также подтвердился и у его жены. Накануне Морозов сообщил подписчикам в Instagram, что перешёл на удалённый формат работы в связи с повышенной температурой и кашлем. На следующий день он поблагодарил жителей региона за многочисленные слова поддержки и сообщил, что у него диагностировали коронавирус и пневмонию. 61-летний Морозов будет лечиться дома, он пообещал соблюдать все рекомендации врачей.