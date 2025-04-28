Глава пожарной безопасности Забайкалья уволился в разгар ЧС в регионе Глава департамента пожарной безопасности Забайкалья Хисматулин ушел с должности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин уволился по собственному желанию, сообщили в пресс-службе департамента. Он занимал свою должность с декабря 2022 года и ушел в разгар лесных пожаров в регионе.

Отмечается, что Хисматулина заменит начальник отдела по пожарной безопасности Андрей Ковальчук. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор региона Александр Осипов.

Как выяснило издание «Чита Онлайн», увольнение Хисматулина связано с желанием «просто отдохнуть». Там выяснили, что чиновник хочет провести время с детьми и внуками.

Ранее власти Забайкалья ввели ограничения на перемещение между городами в этом субъекте РФ — теперь поездки требуют обязательного согласования. Это решение связано с обострением лесных пожаров, создающих угрозу безопасности.

Забайкальцам для поездок по местным дорогам нужно получать разрешение у глав муниципалитетов — все перемещения будут фиксироваться властями. Исключение сделано только для дорог федерального и регионального значения.

21 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Забайкальский край. Вместе с ним в регион приехал и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Главы ведомств оценили ситуацию с природными пожарами и совершили облет наиболее пострадавших территорий.