Глава поселка Ванино в Хабаровском крае умер во время совещания

Фото: Официальный сайт поселка Ванино

Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер прямо во время рабочего совещания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации района. Причины и подробности трагедии не приводятся.

Глава поселка был на совещании вчера, на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть. Не знаем пока, — рассказал собеседник агентства.

В администрации населенного пункта уточнили, что исполняющий обязанности главы пока не назначен.

Андрей Семенов родился в апреле 1966 года в Амурской области. В декабре 2021 года был избран главой городского поселения «Рабочий поселок Ванино» в соответствии с решением депутатов. Перед этим он более 23 лет проработал в ПАО «Ростелеком» в городе Советская Гавань, занимал в компании руководящую должность.

Рабочий поселок Ванино имеет население 17 тысяч человек. Расположен на материковом побережье Татарского пролива Японского моря. Там находится Ванинский порт, являющийся крупнейшим транспортным узлом Хабаровского края.

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