Глава полиции Миллерово попал под статью Baza: глава полиции Миллерово задержан за получение взятки в 3 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает о задержании правоохранительными органами Ростовской области главы полиции города Миллерово подполковника Олега Пятницкого по подозрению в получении крупной взятки. По информации Baza, Пятницкий обещал заказчику замять уголовное дело в отношении его сына, которому грозит тюремный срок.

Baza отмечает, что в ФСБ и МВД России узнали о получении Пятницким 25 августа взятки в размере 3 млн рублей. Столько стоило решение вопроса о закрытии уголовного дела. По информации канала, подполковник пообещал за эти деньги поднять связи с целью спасти обвиняемого от суровой статьи и тюремного заключения, уточняет канал.

Baza отмечает, что Пятницкий собирался распределить полученные деньги между коллегами, которые способствовали решению вопроса об уголовном деле. Против задержанного возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова, которого обвиняют в получении взятки. В ходе задержания следователям пришлось выбить стекло автомобиля чиновника и выстрелить в воздух, чтобы тот сдался. Большакову грозит до 15 лет лишения свободы.