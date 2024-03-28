Мужчина потерял в «Крокусе» жену и сына и пропал без вести SHOT: глава погибшей при теракте в «Крокусе» семьи числится пропавшим без вести

Фото: t.me/sledcom_press

Женщина-кондитер и ее 12-летний сын погибли при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», их имена появились в списках жертв нападения, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что муж погибшей до сих пор не найден.

Ранее канал писал, что после нападения на «Крокус» пропала семья из трех человек: супруги-кондитеры Виктория и Василий, а также сын женщины Артемий. В момент атаки террористов Виктория позвонила старшей дочери и попросила вызвать полицию и скорую в концертный зал. Позднее кто-то из выживших видел, как они выбегали из зала, однако впоследствии семья перестала выходить на связь.

Сегодня подтвердились сведения о гибели женщины и ее сына, в апреле мальчику должно было исполниться 13 лет. Василий в настоящий момент числится пропавшим без вести. Виктория работала директором магазина для кондитеров, ее муж создавал конструкции для шоу-тортов.

О гибели уроженки Таганрога Ростовской области Виктории Ченгаевой и ее сына Артемия ранее сообщила в соцсетях дочь женщины Ангелина. Она уточняла, что на концерте также находился отец младшей дочери Василий.

Также стало известно, что среди жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказалась 32-летняя уроженка Южноуральска Яна Коваленкова, ее похоронят в Ярославле. Погибшую опознала ее сестра, но дату похорон пока не назначили. У женщины осталась четырехлетняя дочь.