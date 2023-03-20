Глава Подмосковья рассказал о восстановлении новых регионов Губернатор Воробьев: в восстановлении новых регионов задействованы специалисты из Подмосковья

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В работах по восстановлению инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях задействованы 100 тысяч специалистов сферы ЖКХ из Подмосковья, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, Московская область пришла новым регионам на помощь еще в прошлом году, но сотрудничество продолжается и сейчас, сообщает «360».

У нас 100 тысяч человек в сфере ЖКХ. Все, что касается новых территорий, — здесь, может быть, не все до конца знают, что мы также свою лепту внесли не только в прошлом году, но и продолжаем помощь, сотрудничество, работу с новыми территориями. Считаю это очень важным, — сказал Воробьев.

Губернатор выразил благодарность тем, что занимался специфичной и сложной работой по восстановлению новых российских регионов. Он подчеркнул, что их деятельность имеет принципиально важное значение. Воробьев добавил, что многие специалисты получили награды и поощрения за свою работу.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее заявил, что на восстановление разрушенных городов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях потребуется два года. Однако пока приступить к работам не всегда возможно, так как боевые действия в некоторых местах еще продолжаются. По его словам, специалисты еще не успели обследовать территории новых регионов, но уже понятно, что объем работ предстоит огромный.