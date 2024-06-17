Глава Подмосковья рассказал, о чем говорил с Путиным Глава Подмосковья обсудил с Путиным помощь семьям бойцов СВО и модернизацию ЖКХ

Фото: kremlin.ru

Рабочая встреча с главой Подмосковья Андреем Воробьёвым

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече 17 июня обсудили ситуацию в регионе, в том числе вопросы, касающиеся помощи семьям участников военной спецоперации, сферы здравоохранения и модернизации ЖКХ. Глава Подмосковья в своем Telegram-канале уточнил, что поблагодарил российского лидера за поддержку всех реализуемых проектов.

Доложил нашему президенту о текущей ситуации в Московской области: обо всем, что касается экономики, поддержки бойцов СВО и их семей, строительства социальных объектов, модернизации ЖКХ, — написал Воробьев.

Губернатор отметил, что власти стараются поддерживать связь со всеми семьями участников СВО. В этом году порядка трех тысяч детей от семи до 15 лет получили бесплатные путевки в лагерь «Литвиново».

Экономика. Наши индустриальные парки загружены на 87%, поэтому мы строим новые вместе с колледжами, где будем готовить кадры для промышленности. Запрос на такие форматы есть от китайских партнеров, индийских компаний и коллег из Белоруссии, с которыми мы уже плотно работаем, — уточнил губернатор.

По словам Воробьева, почти завершено строительство Детского клинического центра им. Рошаля, его откроют в июле. Кроме того, началось возведение Балашихинской областной больницы, которое планируют завершить к 2027 году. Власти также запустили стимулирующие выплаты и программы для привлечения медиков в регион, отметил он.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Путин поддержал его планы по выдвижению на следующий срок. По его словам, глава государства пожелал ему удачи на предстоящих выборах и посоветовал работать с жителями Северной столицы как можно больше.