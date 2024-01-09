Глава Подмосковья рассказал, когда во все дома Климовска подадут тепло Воробьев: отопление во все дома Климовска будет подано к утру 10 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отопление во все дома микрорайона Климовск в Подольске предполагается подать к утру 10 января, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что в настоящее время не отапливаются около 40 домов.

На момент нашего разговора уже порядка 125–130 [домов], квартиры которых уже отапливаются. Соответственно, остаются порядка 40. Это самый сложный отдаленный участок, который сегодня инженерные службы обогревают, сваривают. <...> Мы до завтрашнего утра запустим все отопление, — сказал глава области.

Губернатор также рассказал, что ведутся работы по запуску третьего котла. Для его ремонта были привлечены специалисты из других городов.

Днем 4 января в частной котельной в Климовске произошла авария. В результате без отопления остались 173 жилых дома, в которых проживает 21 тысяча человек. Температура воздуха в некоторых квартирах опускалась до 10 градусов тепла.

В связи со случившимся следователи возбудили два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о превышении должностных полномочий. Задержаны заместитель главы Подольска, начальник котельной и генеральный директор Климовского специализированного патронного завода, на территории которого расположена котельная.