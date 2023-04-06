Глава Подмосковья раскрыл влияние санкций на развитие региона Глава Подмосковья Воробьев: санкции помогли региону развить агробизнес

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Московская область реализовала большую программу импортозамещения после того, как Запад ввел санкции против России, рассказал «360» губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, благодаря первым ограничениям 2014 года, которые затронули продукты питания, Подмосковье смогло усилить продовольственную безопасность и развить агробизнес. Помимо того, власти региона стремятся поддерживать проекты местных бизнесменов и отстающие отрасли.

Сегодня мы являемся заметным экспортером сельхозпродукции. Мы можем кормить другие страны. Это преимущество, которое основано на технологиях, потому что урожайность, переработка, генетика, семеноводство — все это слагаемые успеха, — отметил Воробьев.

Глава Подмосковья уточнил, что бизнесменов в регионе поддерживают, выдавая им субсидии, бесплатную землю и компенсации из Фонда федерального и регионального развития. При этом власти следят за разнонаправленным развитием экономики. Воробьев напомнил о программах поддержки электроники и новых технологий. Кроме этого, власти Московской области также уделяют большое внимание развитию логистики и инфраструктуры в регионе.

Мы гоняемся за всем умным, за всем эффективным для того, чтобы быть сильными. Чтобы человек, который живет в Подмосковье или возле МКАДа, мог чувствовать себя уверенно, мог реализовать компетенцию, амбиции, талант, — подчеркнул Воробьев.

Экономист Константин Ордов ранее рассказал, что санкции, которые Запад ввел в отношении России в 2014 году, помогли ей подготовиться к спецоперации. По его словам, ограничения подтолкнули страну к обеспечению продовольственной безопасности, запуску импортозамещения и развитию отношений с Китаем. Эксперт отметил, что первые введенные против России санкции позволили отечественным производителям поверить в собственные силы.