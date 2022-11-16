Глава Орловской области сообщил о подрыве нефтебазы с помощью беспилотника

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Андрей Клычков

Беспилотный летательный аппарат подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Сегодня около четырех утра беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Утром 24 августа в Орле мужчина поджег здание администрации области: он бросил в сторону центрального входа две бутылки с зажигательной смесью и скрылся. Возгорание оперативно потушили, пострадал один из пожарных, ему оказали медицинскую помощь.

Впоследствии сообщалось, что подозреваемый в поджоге здания администрации Орла мог выполнять заказ Киева. Отмечается, что задержанный Михаил Давыдов может быть участником группировки «Артподготовка» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Он с 24 сентября скрывается от следствия и задолжал 5 млн рублей шести своим детям.