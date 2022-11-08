Глава Орловской области посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим Глава Орловской области Клычков: недовольные качеством экипировки могут купить ее самостоятельно

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Недовольные качеством экипировки мобилизованные могут купить ее самостоятельно, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира с жителями региона. Глава региона подчеркнул, что власти закупили «по максимуму» то, что было.

Десятки миллионов рублей на это потратили. <...> Сейчас выдали деньги. Если кому-то не нравится [обмундирование], покупайте сами. Всем не угодишь наверное, — сказал Клычков.

По его словам, когда представители администрации региона общались с мобилизованными, почти никаких жалоб не поступало. Тем же, у кого что-то порвалось, оказалось неисправным, Клычков заявил, что сейчас власти закупили хорошие разгрузочные жилеты и в ближайшее время посылки отправят в учебные части.

Накануне в социальных сетях распространилось видео, в котором мобилизованные из Орла обращаются к Клычкову и показывают состояние отправленной экипировки. На видео бойцы легко рвут рюкзаки, показывают, как расходится по швам форма, и жалуются на ломающиеся ножи.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ульяновские мобилизованные вышли на протест, потребовав от губернатора области Алексея Русских выплатить полагающееся им вознаграждение. По словам военнослужащих, которые приводит источник, между ними и местными властями возникло недопонимание, почему призывники из Самары, Чувашии, Татарстана и других регионов получили выплаты и амуницию, а они — нет.