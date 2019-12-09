https://static.news.ru/photo/d942673a-1a78-11ea-82e4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулагин Фото: v_orenburg/vk.com

Дмитрий Кулагин, глава Оренбурга, сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу. Заявление об уходе он подписал 7 декабря.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в городской администрации. Местный парламент должен утвердить эту отставку 24 декабря. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Кулагина Владимир Ильиных.

Ранее, как писал NEWS.ru, свой пост покинула врио первого замглавы Владимирской области Марина Чекунова. Она ушла в отставку в связи с переходом на работу на федеральном уровне.