Глава общества дружбы Чувашии и Палестины допустил антисемитскую оговорку Суд оштрафовал главу общества дружбы Чувашии и Палестины Аль-Балауи Бассама Фатхи

Фото: vk.com/id63776815

Аль-Балауи Бассам Фатхи

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что главу общества дружбы Чувашии и Палестины Аль-Балауи Бассама Фатхи суд оштрафовал за антисемитский комментарий в соцсети «ВКонтакте». По данным источника, фразу признали разжигающей ненависть по национальному и религиозному признаку. Штраф составил 10 тысяч рублей.

62-летний Аль-Балауи Бассам Фатхи родился в Палестине, но уже 42 года живет в России. Мужчина руководит Обществом дружбы между народами Чувашии и Палестины и региональным отделением Императорского православного палестинского общества, — сообщили авторы канала.

По данным канала, в марте этого года глава общества дружбы Чувашии и Палестины стал фигурантом дела об экстремизме. Согласно публикации, Фатхи написал комментарий в соцсети «ВКонтакте», где обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа, а страны Запада — в том, что они молча наблюдают за этим. Авторы поста уточнили, что в итоге суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме. Глава республики заявил, что евреи замешаны в деле инспектора по Витебской области Игоря Брыло о коррупции, а также занимают в стране привилегированное положение.