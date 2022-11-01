Глава Новосибирской области пообещал поддержку мобилизованным бизнесменам Глава Новосибирской области Травников: мобилизованным бизнесменам предоставят кредитные каникулы

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Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что правительство региона поддержит мобилизованных бизнесменов, передает «Сиб.фм». Так, заемщикам регионального Фонда микрофинансирования будут предоставлены кредитные каникулы, а арендная плата за использование государственного и муниципального имущества будет отменена. Помимо этого, для мобилизованных бизнесменов будет приостановлено действие штрафных санкций.

Мобилизация — это испытание для всех нас. Малое и среднее предпринимательство в Новосибирской области играет значимую роль в экономическом развитии, поэтому очень важно даже при выполнении важнейших государственных задач, в том числе связанных с мобилизацией, создать условия, чтобы этот сектор экономики не пострадал, — заявил Травников.

В Новосибирской области зарегистрировано 65,3 тысячи юридических лиц и 76,9 тысячи индивидуальных предпринимателей, а также более 115 тысяч самозанятых, рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

В сентябре Банк России рекомендовал финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан. Кроме того, предложено не начислять по договорам штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченных долгов, а также не выселять из ипотечного жилья.