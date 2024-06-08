Глава Нижегородской области высказался о качестве новой машины Volga Губернатор Никитин: Volga не уступит по качеству сборки Volkswagen и Skoda

Фото: Евгений Лучинский/Росконгресс

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил на полях ПМЭФ, что новый автомобиль Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda. Для реализации этого проекта будет использовано оборудование нижегородского автомобильного кластера, которое позволяет на самом высоком уровне обеспечивать различные технологические процессы, сообщил он ТАСС. По словам Никитина, машина будет интересна для автопарка госорганов, несмотря на отсутствие понимания по ценовой политике и окончательных характеристик.

Это означает для людей, для жителей, для потенциальных потребителей продукции, что автомобили, которые будут производиться, они будут производиться на том же уровне качества, что и Volkswagen и Skoda. Те же самые технологические процессы будут присутствовать, — сказал Никитин.

Новую линейку автомобилей под брендом Volga впервые представили 21 мая в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Всего будет выпущено три класса автомобиля: это седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40. У них будет 1,5-литровый бензиновый двигатель с наддувом мощностью 188 лошадиных сил.