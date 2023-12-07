Глава Нижегородской области ответил, когда мобилизованные вернутся домой Губернатор Никитин: мобилизованные вернутся по решению президента

Фото: vk.com/governmentnnov

Глеб Никитин

Решения о завершении спецоперации и возвращении мобилизованных принимает президент РФ, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии. Также, по его словам, известны случаи, когда граждане подписывали контракты с Минобороны РФ и оставались на дальнейшую службу. Никитин подчеркнул, что региональные власти не экономят на теме спецоперации. Трансляция мероприятия велась на его странице во «ВКонтакте».

Что касается «Верните мужей»: мы все прекрасно понимаем, что есть указ и о завершении этих мероприятий и прекращении работы там может принять решение только президент. При этом я знаю случаи, когда мобилизованные принимают свое решение и подписывают контракт. И переходят из статуса мобилизованных в статус контрактника, — заявил Никитин.

Что касается отпусков и переводов в другие подразделения, это вопрос Минобороны, но регион взаимодействует с командирами, сообщил он. По словам губернатора, сейчас гораздо меньше таких обращений, но если нет — он готов помочь.

Никитин добавил, что на оснащение российских бойцов и поддержку их семей регион выделил уже более 4 млрд рублей. Он отметил, что при необходимости власти откажутся от проведения каких-либо мероприятий, чтобы сберечь средства на более важные задачи СВО.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что ветераны специальной военной операции на Украине после возвращения из зоны боевых действий будут иметь приоритетное право при устройстве на работу. Парламентарий подчеркнула, что участники СВО смогут обратиться в центр занятости, устроиться на востребованную специальность или изучить все вакансии.