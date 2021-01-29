Глава МВД Бурятии вышел к участникам незаконной акции

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Министр МВД по Бурятии Олег Кудинов вышел к участникам несанкционированной акции и по громкоговорителю призвал их разойтись по домам.

Если не хотите, чтобы у кого-то был административный арест — расходитесь, уважаемые друзья! Сегодня выходной день, итак много проблем в жизни, но мы сами их в состоянии решать, не надо слушать каких-то провокаторов, — сказал Кудинов.

Он также заявил, что не нужно слушать «каких-то провокаторов».

Ранее NEWS.ru писал, что в Нижнем Новгороде сотрудники полиции раздают медицинские маски участникам несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В настоящее время социальные сети начали блокировку фейковой информации о несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они действуют в соответствии с требованиями Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Согласно статье 13.41 КоАП РФ, публикация запрещённой информации владельцем сайта или информационного онлайн-ресурса влечёт штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.