Глава Мурманской области самоизолировался из-за COVID-19 в окружении

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Уволившимся начальникам отделов полиции в Екатеринбурге и Свердловской области нашли замену. Об этом пишет «МК-Урал». Как ранее сообщали СМИ, покинуть свои должности они решили из-за низких зарплат и высоких нагрузок. В то же время в региональном главке МВД сообщили, что все они ушли на пенсию.

Место ушедшего на пенсию по выслуге лет начальника отдела № 10 Екатеринбурга Андрея Казанцева занял подполковник Дмитрий Афанаскин, ранее работавший заместителем начальника отдела по общественной безопасности. В отделе полиции №...