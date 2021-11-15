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Глава Мурманской области самоизолировался из-за COVID-19 в окружении

09:18, 15 ноября 2021
Глава Мурманской области самоизолировался из-за COVID-19 в окружении Губернатор Мурманской области Андрей Чибис Фото: vk.com/chibis.andrey
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в близком окружении. Об этом он заявил на оперативном совещании, которое транслировалось на официальной странице главы региона во «ВКонтакте».

С сегодняшнего дня работаю в удалённом режиме, потому что в кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, самоизолировался, — сказал Чибис.

Он добавил, что продолжит работать и проводить совещания в удалённом формате.

13 ноября на добровольный карантин ушёл губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Такое решение он принял в связи с заражением коронавирусной инфекцией родственника.

Ранее о самоизоляции из-за заражения COVID-19 также объявил временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

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