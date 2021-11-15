Глава Мурманской области самоизолировался из-за COVID-19 в окружении
Анна Акимова
Анна Акимова
09:18, 15 ноября 2021
Губернатор Мурманской области Андрей ЧибисФото: vk.com/chibis.andrey
Читайте нас в Google Новости
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в близком окружении. Об этом он заявил на оперативном совещании, которое транслировалось на официальной странице главы региона во «ВКонтакте».
С сегодняшнего дня работаю в удалённом режиме, потому что в кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, самоизолировался, — сказал Чибис.
Он добавил, что продолжит работать и проводить совещания в удалённом формате.
13 ноября на добровольный карантин ушёл губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Такое решение он принял в связи с заражением коронавирусной инфекцией родственника.
Ранее о самоизоляции из-за заражения COVID-19 также объявил временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев.