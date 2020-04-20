Глава Мурманской области предсказал рост числа заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/c7b80ccc-82ce-11ea-81e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Значительный рост числа заразившихся коронавирусом ожидается в Мурманской области. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис.

В эти недели мы ожидаем сильного прироста заболевших людей, — цитирует главу региона РИА Новости.

В области до начала мая действуют ограничительные меры в связи с пандемией. Губернатор не исключил, что они могут быть продлены для снижения темпов прироста заразившихся. По его словам, многие жители не осознают угрожающую им опасность и не соблюдают режим самоизоляции.

В Мурманской области число заражённых COVID-19 превышает 400 человек. В целом на территории России на сегодняшний день зафиксировано около 43 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,3 тысячи человек, умерли 363.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели свыше 615 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Мурманской области жертвами инфекции стали три человека. Последняя из них — 85-летняя женщина, которая пыталась вылечиться самостоятельно.