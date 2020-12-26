Глава Мурманской области поручил помочь семьям моряков с судна «Онега»

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил предоставить помощь семьям моряков с затонувшего судна «Онега», судьба которых остаётся неизвестной.

В свою очередь глава Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что власти помогут семье члена экипажа, который был уроженцем этого региона.

Поисковая операция продолжается. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку семье моряка, — написал он в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, ранее капитан мурманского порта Эдуард Безукладов сообщил, что один из пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера «Онега», затонувшего в Баренцевом море, найден мёртвым.

Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения.

Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

На борту судна № МК 0331 находились 19 человек, спасены только двое из них. К поискам остальных рыбаков было привлечено судно «Войков», они считались пропавшими без вести. Позже СМИ сообщили, что оставшиеся 17 человек погибли.