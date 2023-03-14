Глава Мордовии передал жалобы мобилизованных в Минобороны

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Глава Мордовии Артем Здунов

Глава Мордовии Артем Здунов передал в Минобороны вопросы, которые мобилизованные из региона подняли в своем видеообращении к президенту России Владимиру Путину, сообщает РБК. Также по поручению руководителя субъекта установлен постоянный контакт с участниками СВО из Мордовии и их семьями. В самом оборонном ведомстве информацию не комментировали.

Поскольку вопросы находятся в компетенции Министерства обороны Российской Федерации, в адрес руководства ведомства от главы Республики Мордовия Артёма Здунова было направлено соответствующее обращение, — говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщила, что предполагаемые мобилизованные из Прикамья и Свердловской области обратились к Путину. Мужчины в камуфляже и балаклавах заявили, что в декабре прибыли в Донбасс и попали под Авдеевку. По их словам, в боях погибли четверо их товарищей, 17 получили ранения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее в ведомстве заявили, что из-за дезинформации выросло количество обращений от россиян, обеспокоенных слухами о возможном возобновлении призыва по частичной мобилизации. Граждан попросили не поддаваться панике и в случае возникновения вопросов обращаться на горячую линию МО РФ.