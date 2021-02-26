Глава Мордовии отправил в отставку республиканский кабмин

Временно исполняющий обязанности руководителя Республики Мордовия Артём Здунов объявил об отставке правительства региона.
Сообщение Здунова
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил вместо него Здунова 18 ноября 2020 года.
Как писал NEWS.ru, с инициативой об отставке выступил сам Волков. Он подчеркнул, что время идёт и нужно давать дорогу молодым. Экс-губернатор перед уходом с поста поблагодарил всех жителей Мордовии, товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике. Волков также заявил, что с помощью своей команды и жителей региона ему удалось многое сделать в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере.