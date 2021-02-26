Глава Мордовии отправил в отставку республиканский кабмин

https://static.news.ru/photo/c5d47cfe-7848-11eb-a40b-96000091f725_660.jpg Артём Здунов Фото: officialmordovia/vk.com

Временно исполняющий обязанности руководителя Республики Мордовия Артём Здунов объявил об отставке правительства региона.

Сообщение Здунова размещено на официальной странице республики в соцсети «ВКонтакте». Врио регионального главы подписал кадровый указ на сессии госсобрания. Здунов подвёл итоги первых 100 дней своей деятельности в Мордовии и признал работу кабмина неудовлетворительной.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил вместо него Здунова 18 ноября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, с инициативой об отставке выступил сам Волков. Он подчеркнул, что время идёт и нужно давать дорогу молодым. Экс-губернатор перед уходом с поста поблагодарил всех жителей Мордовии, товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике. Волков также заявил, что с помощью своей команды и жителей региона ему удалось многое сделать в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере.