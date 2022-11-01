Глава МО рассказал о поддержке детей переселенцев из Белгородской области Губернатор Подмосковья Воробьев: детям переселенцев из Белгородской области предоставят школьные автобусы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Московской области приехавшие из Белгородской области дети будут в безопасности, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, заверив, что местное правительство предоставит детям поддержку. Например, школьные автобусы будут возить их в учебные заведения из пунктов временного размещения, также школьники получили новые канцелярские принадлежности для занятий, сообщает «360».

Помимо этого, Воробьев пообещал помощь и взрослым переселенцам из Белгородской области. Губернатор сообщил о работе специалистов по трудоустройству в пунктах размещения. Он также подчеркнул, что правительство Подмосковья поможет переселенцам решить все вопросы с детскими садами, школами и трудоустройством.

Знаем, что они хотят поскорее выйти на работу. Накануне у нас в пунктах размещения работали специалисты по трудоустройству, которые помогали подобрать вакансию, — сообщил губернатор МО.

Отмечается, что в общей сложности подмосковные школы приняли 88 детей из Белгородской области, которым пришлось переехать из-за обстрелов ВСУ.

Воробьев ранее предложил компенсировать арендную плату за жилье переехавшим в регион жителям Белгородской области. Глава Подмосковья предложил обсудить программу с самими жителями, чтобы понять, насколько она востребована.