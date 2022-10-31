Глава МО предложил компенсировать съемное жилье переехавшим белгородцам Глава Подмосковья Воробьев предложил компенсацию за жилье переехавшим в регион белгородцам

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Андрей Воробьев

Губернатор региона Андрей Воробьев предложил компенсировать арендную плату за жилье переехавшим в Подмосковье жителям Белгородской области, пишет «360». Такая мера поддержки может понадобиться белгородским семьям, которые на данный момент проживают в пунктах временного размещения. Глава региона предложил обсудить программу с самими жителями, чтобы понять, насколько она востребована.

Если вы хотите жить отдельно в случае, если вы работаете и востребованы, мы могли бы оплачивать аренду жилья, что позволяет человеку жить комфортно, — сказал глава Московской области.

Воробьев предложил прибывшим в Подмосковье переселенцам оставаться в регионе до тех пор, пока ситуация в Белгородской области остается небезопасной. Он призвал белгородцев устроиться на работу и отправить детей в местные школы и детские сады.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что жители потенциально опасных зон города Шебекино были переселены в добровольном порядке во временный пункт размещения вблизи Старого Оскола. Также он рассказал об остановке работы центрального рынка и нескольких магазинов в регионе. По мнению губернатора, это поможет снизить количество людей, находящихся в одном месте, и тем самым сократить количество жертв при возможных обстрелах.