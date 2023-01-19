Обманутым дольщикам Подмосковья пообещали восстановить права в 2023 году Глава Подмосковья Воробьев: права обманутых дольщиков в регионе восстановят за 2023 год

В 2023 году права всех обманутых дольщиков Подмосковья должны быть восстановлены, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с силовым блоком. По его словам, которые передает «360», в прошлом году Московская область перевыполнила план по выдаче компенсаций для них — ключи получили 16,4 тысячи дольщиков, что стало на 1,7 тысяч больше, чем планировалось. Глава МО напомнил, что согласно поставленным президентом страны Владимиром Путиным задачами права дольщиков необходимо восстановить до конца текущего года

Вы знаете, что есть поручение президента, и наша задача — максимально завершить все мероприятия в 2023 году, — заявил Воробьев.

В Московской области осталось 16,3 тысячи обманутых дольщиков — среди них есть и те, кто ждет квартиры от строительной компании «Урбан Групп», добавило издание.

В декабре сообщалось, что Госдума может принять законопроект, освобождающий дольщиков от уплаты НДФЛ в случае несостоятельности или банкротства застройщика. В правовом управлении обращатили внимание на то, что из НДФЛ формируются федеральный и региональный бюджеты, поэтому нужно предусмотреть их сбалансированность и самостоятельность. Предлагаемая налоговая льгота, считают в кабмине, должна предоставляться регионом при отсутствии у дольщика права на возмещение из федеральной казны.