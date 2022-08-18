Жителям Рязани советуют реже выходить из дома и носить маски из-за смога Глава Минздрава Рязани порекомендовал меньше бывать на улице и использовать маски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смог от лесных пожаров в Рязанской области над Москвой

Врио министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец в своем Telegram-канале порекомендовал жителям меньше бывать на улице и завесить окна мокрыми простынями. Это связано с ситуацией в регионе, который затянуло смогом от природных пожаров.

Прошу каждого жителя региона <...> как можно меньше находиться на открытом воздухе, а также плотно закрывать окна и двери, если есть необходимость выйти — использовать влажные маски из марли, сложенной в пять слоев, — отметил министр.

Глава регионального Минздрава также рекомендовал рязанцам употреблять как можно больше воды, завешивать окна мокрыми простынями и по возможности вывезти детей в незадымленные места. Пожилым людям и людям с заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, а также людям с лишним весом он посоветовал выполнять соответствующие рекомендации врача.

Ранее в МЧС показали кадры тушения лесных пожаров в Рязанской области, дым от которого дошел до Москвы. На видео, опубликованном ГОЧСиПБ столицы, запечатлен момент сброса на очаги возгорания с вертолета. На кадрах видны языки пламени и столб дыма высотой в несколько десятков метров. По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, спасателям удалось сократить число очагов возгорания с пяти до трех. При этом площадь пожара по состоянию на утро 18 августа составляет 181 гектар, накануне вечером власти сообщали о площади в 84,8 гектара.