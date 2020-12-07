Глава Минздрава Астраханской области отравился парами хлора

https://static.news.ru/photo/3f4a5f92-38aa-11eb-8988-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спирин Фото: minzdravao.ru

Во время эвакуации детей с места аварии руководитель Минздрава Астраханской области Алексей Спирин получил отравление парами хлора.

Ранее сообщалось, что около 30 посетителей одного из бассейнов Астрахани были госпитализированы с подозрениями на отравление хлором. Среди пострадавших 19 детей, как минимум четверо из них в тяжёлом состоянии поступили в реанимацию.

По словам замминистра здравоохранения региона Ольги Агафоновой, её начальник лично на месте координировал работу по эвакуации детей. При этом он поднимался на третий этаж, где прятались дети, чтобы вывести их из здания. После этого у него начались симптомы отравления. В частности, тошнота, головокружение и кашель, сообщает «МК Астрахань».

Он с капельницей в своём кабинете, — заявила Агафонова.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с отравлением детей и взрослых во время посещения бассейна в спорткомплексе в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.