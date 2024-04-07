Глава МЧС вылетел в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Александр Куренков

Пресс-служба МЧС России сообщила, что глава министерства Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область для организации работ в зоне затоплений. Он лично проконтролирует оказание помощи местным жителям и выработает дальнейшие меры по ликвидации последствий стихии.

Ведомство проинформировало, что министр поедет в наиболее пострадавший от паводка Орск. На самых сложных участках затопления там круглосуточно работают свыше 700 спасателей. В работах участвуют дополнительные группировки Отряда «Центроспас», специалисты из Кировской области и Уральского института МЧС.

Паводки привели к подтоплению 6132 жилых домов и 9643 приусадебных участков в Оренбургской области. Из опасной зоны были эвакуированы 4402 человека, среди которых 1115 детей. Губернатор Денис Паслер отправился в Орск, там наблюдается наиболее сложная ситуация. Глава региона руководит штабом, а также координирует действия всех служб. В 12 населенных пунктах области было нарушено энергоснабжение.

Паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе, заявлял Денис Паслер. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.