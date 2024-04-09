Глава МЧС с воздуха оценил обстановку в Оренбургской области Глава МЧС Куренков совершил облет подтопленных территорий в Оренбургской области

Фото: МЧС РФ

Глава МЧС России Александр Куренков

Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет подтопленных территорий в Оренбургской области, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что вместе с главой министерства обстановку с воздуха оценили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава региона Денис Паслер.

Александр Куренков вместе с <...> Игорем Комаровым и <...> Денисом Паслером оценили с воздуха оперативную обстановку, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вопрос паводков в российских регионах остается в центре внимания президента РФ Владимира Путина. По его словам, ситуация остается сложной, проводится напряженная работа муниципального, районного, регионального руководства с населением.

Глава Оренбургской области ранее сообщил, что паводок в регионе является самым многоводным за всю историю наблюдений в области. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.

Кроме того, власти в Оренбуржье на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Формируется список людей, имеющих право на материальную помощь.