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Глава МЧС заявил о недопустимости искажения информации о ЧП в Норильске

16:26, 10 июня 2020
Евгений Зиничев Евгений Зиничев Фото: МЧС России/facebook.com

Глава МЧС России Евгений Зиничев выступил с заявлением. По его словам, попытки искажения информации о реальной ситуации в Норильске недопустимы.

Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске, — цитирует заявление РИА Новости.

Пока достоверно неизвестно, в связи с чем сделано данное заявление. По словам Зиничева, информация о разливе поступила в МЧС спустя два дня после аварии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концентрация вредных вещевств на месте ЧП в Норильске снижается.

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