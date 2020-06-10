Глава МЧС заявил о недопустимости искажения информации о ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/2d84ff32-ab20-11ea-8775-fa163e074e61_660.jpg Евгений Зиничев Фото: МЧС России/facebook.com

Глава МЧС России Евгений Зиничев выступил с заявлением. По его словам, попытки искажения информации о реальной ситуации в Норильске недопустимы.

Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске, — цитирует заявление РИА Новости.

Пока достоверно неизвестно, в связи с чем сделано данное заявление. По словам Зиничева, информация о разливе поступила в МЧС спустя два дня после аварии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концентрация вредных вещевств на месте ЧП в Норильске снижается.