Глава МЧС заявил о недопустимости искажения информации о ЧП в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев выступил с заявлением. По его словам, попытки искажения информации о реальной ситуации в Норильске недопустимы.
Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске, —
цитируетзаявление РИА Новости.
Пока достоверно неизвестно, в связи с чем сделано данное заявление. По словам Зиничева, информация о разливе поступила в МЧС спустя два дня после аварии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что концентрация вредных вещевств на месте ЧП в Норильске снижается.
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