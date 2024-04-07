Глава МЧС России назвал ситуацию в Оренбуржье критической

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Ситуация, сложившаяся в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, приобрела критический характер, заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе заседания региональной правительственной комиссии. Он уточнил, что подтоплены свыше 4,5 тысячи домов и столько же приусадебных участков, передает ТАСС.

Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков, — заявил Куренков.

Из затопленных районов города удалось эвакуировать более четырех тысяч человек, среди которых почти 900 — дети. Их переселяют в пункты временного размещения, рассчитанные на более чем восемь тысяч мест.

В регионе продолжают работать сотрудники МЧС, прибывшие из Пермского края, Московской и Кировской областей. Помощь также оказывают специалисты Центра по проведению специальных операций особого риска «Лидер», отряда «Центроспас» и Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.

Ранее в мэрии Орска подтвердили смерть четырех человек. По полученным данным, у двоих был сердечный приступ, еще один умер естественной смертью, а последний в результате суицида.