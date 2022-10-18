Глава МЧС назвал причину пожара после ЧП с самолетом в Ейске Глава МЧС Куренков: разлив горючего стал причиной пожара в жилом доме после ЧП с самолетом

Фото: t.me/opershtab23

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной пожара в девятиэтажном доме после падения самолета стал не взрыв, а разлив горючего. Его слова передает оперштаб Краснодарского края.

Он обратил внимание, что в стоящих рядом зданиях остались целыми стекла, чего при взрыве не могло бы быть. Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев также назвал фейками слухи о том, что причиной разрушения девятиэтажки стала детонация боеприпасов, которые якобы находились на борту самолета.

Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекления. Никакого взрыва не было. Есть повреждения дома, оно характерное, но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди, — сказал Куренков.

Министр также оценил работу сотрудников МЧС на месте происшествия в Ейске.

Все принимаемые решения были верными. За три часа с пожаром справились полностью, — подтвердил Куренков.

Сейчас на месте происшествия продолжается разбор завалов. К настоящему времени известно о 22 пострадавших, трое из которых погибли.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщило трех погибших и 19 пострадавших в результате падения самолета во дворе жилого дома в Ейске. Всего в больницах Ейска находятся 11 человек, среди них — две беременные женщины.