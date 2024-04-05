Глава лесничества и его подчиненный попались на взятке и вырубке леса Лесничий из Хабаровского края получил 10 лет за взятку и вырубку леса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровском крае глава Николаевского лесничества получил девять лет и восемь месяцев колонии строгого режима за незаконную вырубку леса и взятку, передает пресс-служба регионального СК. Подчиненный руководителя, ставший его подельником, был признан виновным по аналогичным обвинениям, его приговорили к 10 годам лишения свободы.

В суде установлено, что руководитель лесничества, вступив в преступный сговор со своим подчиненным — лесничим, осуществили незаконную рубку лесных насаждений для руководителя местной коммерческой организации, за что получили от него взятку в виде денег на сумму 355 тысяч рублей, — сообщает ведомство.

По данным следствия, ущерб от действий злоумышленников превысил 1,3 млн рублей. Отмечается, что осужденным предстоит выплатить штраф в размере 3,7 млн рублей, а их имущество, включая недвижимость и транспортные средства, было арестовано. Обвиняемые свою вину не признали.

Ранее по решению Басманного суда Москвы под домашний арест почти на два месяца были отправлены два заместителя начальника Центральной энергетической таможни ФТС России. Фигуранты проходят по уголовному делу о взятках, а также о незаконных получении и разглашении секретных сведений.