Глава Курской области сообщил о гибели животных при обстреле ВСУ Глава Курской области Старовойт: при обстреле ВСУ погибли более 20 животных

ВСУ обстреляли два приграничных села Глушковского района Курской области — Алексеевка и Елизаветовка, сообщил в Telegram глава области Роман Старовойт. Среди местных жителей пострадавших нет. По словам губернатора, в Елизаветовке под обстрел попал животноводческий комплекс. Более 20 животных погибли. Также пострадали несколько частных домовладений.

В Елизаветовке пострадало шесть частных домовладений, повреждения получили, в основном, крыши и окна. Жертв среди мирного населения нет. Однако под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли, — написал Старовойт.

23 августа губернатор продлил действующий в регионе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности еще на 15 дней, до 7 сентября. Он также призвал жителей региона к бдительности. «Желтый» уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля. Старовойт призвал жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.