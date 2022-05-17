Глава Курской области сообщил, что ВСУ обстреляли пограничный пункт региона

Фото Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ обстреляли пограничный посёлок Тёткино, расположенный на границе Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт. В собственном Telegram-канале он уточнил, что, по предварительным данным, никто из местных жителей не погиб. Старовойт добавил, что в данный момент детали инцидента уточняются.

Появилась информация об обстреле пограничного пункта в Тёткино. По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются. Проинформирую позже, — заявил Старовойт.

До этого губернатор Курской области заявил, что село Алексеевка в Глушковском районе было обстреляно из крупнокалиберного оружия. В результате атаки ВСУ был нанесён ущерб нескольким жилым домам и школе, пострадавших не зафиксировано.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что военные ВСУ снова обстреляли регион. В своём Telegram-канале он отметил, что инцидент произошёл со стороны села Безымено. Гладков уточнил, что по результатам инцидента пострадал один человек, получивший небольшое ранение. Губернатор заверил, что ему оказывается медицинская помощь. Также Гладков пообещал, что разрушенные участки территории будут восстановлены в максимально сжатые сроки.