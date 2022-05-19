Глава Курской области рассказал о жертвах ночной атаки ВСУ на Тёткино

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Глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале рассказал о жертвах ночной атаки ВСУ на Тёткино. По словам губернатора, погиб водитель фуры из Воронежской области, ещё один водитель получил ранение и был доставлен в больницу. Старовойт также отметил, что в результате атаки были повреждены здания на территориях спиртзавода и сахарного завода.

В 10:15 прибыл в пограничный поселок Тёткино. По уточненной информации, погиб водитель фуры из Воронежской области. Выражаю свои соболезнования родным. Ранение получил еще один водитель из Воронежского региона. Отправили его на лечение в Курскую областную больницу, ранение средней степени тяжести. Окажем ему всю необходимую помощь, — написал губернатор.

Утром 19 мая стало известно, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле с украинской стороны посёлка Тёткино в Курской области. Есть раненые, пострадали несколько домов. Помимо этого, возникли возгорания, которые в данный момент ликвидируются. Есть сообщения о неразорвавшихся снарядах.

Накануне со стороны Украины были обстреляны посёлок Тёткино и село Алексеевка в Курской области. О случившемся сообщил губернатор региона. Старовойт объяснил, что ВСУ предприняли неудачную попытку разрушить вышку сотовой связи, однако своевременно были подавлены огнём пограничных служб.