Глава Курской области показал перехваченные дроны-камикадзе ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале опубликовал фотографии украинских дронов-камикадзе, перехваченных сотрудниками Пограничной службы ФСБ РФ, а также военнослужащими российской армии. На кадрах видно два небольших дрона и неизвестный блок синего цвета. По словам Старовойта, беспилотники удалось «отобрать» у украинских операторов благодаря противодронным ружьям.

Еще пара украинских дронов-камикадзе в приграничном районе стали добычей наших пограничников и бойцов Минобороны с противодронными ружьями. Благодарю наших защитников! — написал он.

Глава региона также подчеркнул, что специалисты зафиксировали несколько случаев самоликвидации украинских беспилотников. Он призвал жителей Курской области не приближаться к обломкам дронов, так как они могут взорваться и нанести вред здоровью. По словам Старовойта, при обнаружении беспилотников и их обломков необходимо позвонить сотрудникам экстренных служб по номеру 112.

Как сообщалось ранее, БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал электрическую подстанцию, расположенную в селе Снагость Курской области. В результате атаки семь населенных пунктов были обесточены. Старовойт подчеркнул, аварийные бригады приступят к ликвидации последствий нападения, как только позволит обстановка.