Глава Курской области объяснил прибытие дополнительных войск в регион

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Губернатор Роман Старовойт заявил, что в ближайшее время на территорию региона прибудет солидный контингент сил Минобороны, Погрануправления, Росгвардии и других ведомств, сообщает «Курские известия». Военнослужащие будут выполнять задачи по защите границы и обеспечению безопасности.

В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Об этом мы говорили на заседании оперативного штаба. Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области, — поручил Роман Старовойт.

Ранее ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Губернатор региона сообщил о 12 прилетах, люди не пострадали, однако были повреждены линии электропередачи, из-за чего жители Краснооктябрьского и села Волфино остались без света.

25 января украинские военные обстреляли хутор Отруба Глушковского района Курской области. Старовойт сообщил, что при обстреле никто из жителей не пострадал. В результате также были повреждены линии электроснабжения.