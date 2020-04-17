Глава Кубани с трёх попыток не смог произнести «многоконфессиональный»

На совещании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантина в регионе и мерах экономической поддержки. В своей речи он также упомянул о том, что Кубань — многоконфессиональный край, однако с произношением этого длинного слова вышла заминка.
Мы православный край, мы многоконфеци... конфесиальный, конфецианальный, — так и не смог выговорить Кондратьев.
Также, по данным некоторых СМИ, губернатор сообщил, что специалисты региона прогнозируют ситуацию с точки зрения «обсеменения жителей края коронавирусом».
Как писал NEWS.ru, Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань из пятёрки регионов-лидеров переместилась на восьмое место в стране по числу заболевших коронавирусом. Однако пик заболеваемости, по его словам, ещё не пройден, поэтому он принял решение продлить режим карантина до конца апреля. Он подчеркнул, что это вынужденная мера и «мы не можем практически три недели быть в карантине и потом всё обрушить».
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