Глава Кубани с трёх попыток не смог произнести «многоконфессиональный»

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко увеличил свой доход за прошлый год на 1 млн рублей по сравнению с 2018 годом, а доход его жены увеличился на 1,6 млн рублей за этот же период. Такие данные содержатся в декларации опубликованной на сайте регионального правительства.

Задекларированный годовой доход — 6 млн 007 тыс. 445 рублей 89 копеек, — говорится в документе. В 2019 году доход губернатора Ленобласти составлял 5,022 млн рублей. В его пользовании находится...