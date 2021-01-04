Глава крымского МЧС умер в госпитале для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6c5834ee-4e91-11eb-a846-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шахов Фото: 82.mchs.gov.ru

Глава крымского МЧС Сергей Шахов в понедельник, 4 января, умер в госпитале для заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы ведомства, которое входит в состав республиканского правительства.

Шахов скончался на 66-м году жизни. Он был главой крымского МЧС на протяжении девяти с лишним лет.

Да, буквально полчаса, как поступила такая информация. В ковидном госпитале он скончался, — цитирует «Интерфакс» сообщение от пресс-службы ведомства.

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились 26 тысяч человек. Более 500 пациентов скончались. Режим повышенной готовности в связи с распространением заболевания действует на территории полуострова с 17 марта 2020 года.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Приморском районе Санкт-Петербурга скончался местный житель, который пришёл в аптеку за препаратами от коронавирусной инфекции.

Инцидент произошёл на Коломяжском проспекте. Мужчина вошёл в аптеку и отдал фармацевту рецепт на лекарства от COVID-19. Неожиданно посетителю стало плохо, он стал задыхаться, сел на корточки, затем упал на пол и скончался.