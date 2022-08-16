Глава Крыма сообщил о двух пострадавших после пожара в Джанкое

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале о двух пострадавших в результате возгорания боеприпасов в одной из воинских частей в селе Азовском Джанкойского района. По его словам, идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы.

На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает, — написал Аксенов.

Он также уточнил, что на месте находятся зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко, глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко, администрация поселения, сотрудники МЧС и военные. Аксенов также призвал доверять только официальной информации о развитии ситуации

Ранее сообщалось, что в Майском загорелась трансформаторная подстанция. Местные жители услышали громкий хлопок. На место инцидента выехал губернатор региона Сергей Аксенов. Впоследствии стало известно, что причиной инцидента было возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, следствием чего стала детонация боеприпасов.