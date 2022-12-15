Глава Крыма рассказал о службе мобилизованного сына Глава Крыма рассказал, что его мобилизованный сын продолжает службу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Сын главы Крыма Олег Аксенов, призванный в рамках частичной мобилизации, продолжает службу, сообщил Сергей Аксенов в интервью ТАСС. По его словам, всех мобилизованных, включая Аксенова-младшего, интересуют сроки завершения СВО.

Он, как и все мобилизованные, отдает долг Родине. Как и все остальные, спрашивает: как долго все это, когда закончится. А ответ один: закончится нашей победой, это принципиально, — сказал глава Крыма.

Ранее Сергей Аксенов назвал основной угрозой для безопасности Крыма вражеские беспилотники. По его словам, в регионе работает достаточное количество правоохранительных структур и военных подразделений, которые предпринимают все необходимые шаги для защиты полуострова. Кроме того, власти закупают современные вооружения, их обкатка идет каждый день.

В сентябре глава Крыма сообщил, что его сын принял присягу в рамках частичной мобилизации. Сергей Аксенов добавил, что гордится своим сыном, уточнив, что молодому человеку ранее позвонили из военкомата. Тот ответил, что не может остаться в стороне.

Сергей Аксенов побывал в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные, прибывшие из разных районов и городов республики, в том числе и его сын.