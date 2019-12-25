https://static.news.ru/photo/2d87c2ec-26e3-11ea-a099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал высказывания украинских властей по поводу моста через Керченский пролив. Руководитель региона сказал, что не стоит отвлекаться на подобные заявления.

По словам Аксёнова, Киев не верит в реальность проекта Крымского моста. На Украине переправу называют фейком. Глава Крыма назвал такие умозаключения «маразмом разной степени».

Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк. Им сложно сказать что-то. Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся, — приводит слова Аксёнова РИА Новости.

Глава Крыма подчеркнул, что мост через пролив является самой большой переправой на территории Европы, поэтому России есть чем гордиться. Аксёнов выразил благодарность президенту страны и строителям, которые возвели это суперсложное сооружение. А тех, кто сомневается в запуске движения по мосту, глава региона пригласил самим по нему прокатиться.

NEWS.ru сообщал, что церемония открытия железной дороги на мосту состоялась 23 декабря 2019 года. На ней присутствовал лично Владимир Путин. Глава государства проследовал по маршруту из Керчи в Тамань.