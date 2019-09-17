https://static.news.ru/photo/ff593458-d95f-11e9-97d0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что обсуждение темы по переименованию республики необходимо прекратить, так как подобные инициативы «не нужны и не актуальны».

Обсуждение темы переименования Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны, — написал Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он считает, что необходимо сохранить название, с которым полуостров вернулся в состав России.

Ранее News.ru писал о том, что постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов одобрил идею о присвоении региону двойного названия: Республика Крым — Таврида. По его словам, инициатива использовать историческое название в уже существующем кажется ему очень важной.