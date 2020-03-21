https://static.news.ru/photo/ace59708-6c20-11ea-a42e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил не «играть в демократию» и надевать электронные браслеты на тех, кто нарушил карантин в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Он рассказал, что один крымчанин прибыл домой с территории Украины и никому не стал рассказывать, что посещал Францию. Если такие случаи будут выявляться ещё, отметил Аксёнов, необходимо применять жёсткие меры — «игра в демократию» в такой ситуации ни к чему хорошему не приведёт.

Глава Крыма заявил, что необходимо проработать изменения в законодательство, согласно которым нарушение карантина будет считаться уголовно наказуемым деянием.

Все должны понимать, что это не шутки, — цитирует Аксёнова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи из Республики Крым оценили состояние первого заражённого коронавирусом. По их словам, у него нет повышенной температуры и он отлично себя чувствует.